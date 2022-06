Latina | macabra scoperta | fegato umano galleggia in mare

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 giugno 2022)– Giallo a. Un bagnante, ieri, stava nuotando a pochi metri dalla riva nella zona di Foce Verde aquando si è imbattuto in qualcosa di strano cheva tra le onde. Il bagnante s’è avvicinato per verificare di cosa si trattasse e ha fatto la: un. La Capitaneria di Porto è accorsa e ha recuperato l’organo, mentre la Procura della Repubblica di, nella persona del Sostituto Daria Monsurrò ha aperto un fascicolo di indagine. Sul quelil medico legale svolgerà gli accertamenti necessari a dare risposte sull’appartenenza e sulla data della morte. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...