L’Atalanta saluta Sutalo: torna in Croazia, è ufficiale (Di mercoledì 22 giugno 2022) A pochi giorni dall’ufficialità del riscatto di Merih Demiral, L’Atalanta registra la prima cessione. La Dinamo Zagabria ha annunciato l’ingaggio di Bosko Sutalo, centrale difensivo classe 2000 che ha firmato un contratto di 5 anni. Sutalo era arrivato a Bergamo nel gennaio 2020 dall’Osijek dopo essersi messo in luce come uno dei giovani di maggior prospettiva nel suo paese. #4 Boško Šutalo #dinamozagreb https://t.co/sMl72aua4F GNK Dinamo pic.twitter.com/gxzpRsoG7E — GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 21, 2022 Nel suo primo anno e mezzo con la Dea ha disputato 16 partite, trovando anche un goal in Coppa Italia contro il Cagliari. Oltre che nei tre di difesa, in diverse occasioni si è anche adattato a giocare sulla fascia, sebbene non fosse il suo ruolo naturale. Nell’ultima stagione in prestito al Verona ha trovato maggior spazio ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) A pochi giorni dall’ufficialità del riscatto di Merih Demiral,registra la prima cessione. La Dinamo Zagabria ha annunciato l’ingaggio di Bosko, centrale difensivo classe 2000 che ha firmato un contratto di 5 anni.era arrivato a Bergamo nel gennaio 2020 dall’Osijek dopo essersi messo in luce come uno dei giovani di maggior prospettiva nel suo paese. #4 Boško Šutalo #dinamozagreb https://t.co/sMl72aua4F GNK Dinamo pic.twitter.com/gxzpRsoG7E — GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 21, 2022 Nel suo primo anno e mezzo con la Dea ha disputato 16 partite, trovando anche un goal in Coppa Italia contro il Cagliari. Oltre che nei tre di difesa, in diverse occasioni si è anche adattato a giocare sulla fascia, sebbene non fosse il suo ruolo naturale. Nell’ultima stagione in prestito al Verona ha trovato maggior spazio ...

FootballReprt : RT @GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Bosko Sutalo saluta l'Atalanta: è un nuovo giocatore della Dinamo Zagabria ???? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Bosko Sutalo saluta l'Atalanta: è un nuovo giocatore della Dinamo Zagabria ????

