L' Associazione Anti Truffa lancia concorso studentesco per contrasto alla disinformazione

(Adnkronos) - Invitati a partecipare tutti gli studenti iscritti a università e scuole italiane Milano, 22 Giugno 2022. Per l'anno solare 2022 l'Associazione Anti Truffa, un'organizzazione che mette al centro la lotta contro la disinformazione e le fake news, annuncia il lancio di un'iniziativa allo scopo di sensibilizzare il pubblico sui temi delle fake news e delle truffe online. Dopo anni di attività sottotraccia, l'Associazione ha deciso di aprirsi al pubblico patrocinando tale attività. Lo scopo della proposta è lo stimolo di nuove idee che favoriscano l'opera dell'organizzazione. Il bando di gara Il Bando studentesco Associazione Anti Truffa 2022 si rivolge a tutte le studentesse e gli studenti maggiorenni di scuole e università ...

