L' altra elettrificazione | a bordo dello yacht elettrico Greenline 40

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il processo dista investendo non solo il mondo dell'auto ma tutti i trasporti. Un esempio è quello della nautica, settore in forte ripresa dopo la pandemia e in cui si stanno affacciando barche da diporto con motorizzazione ibrida e completamente elettrica, come gli yatch prodotti dalla slovena....

Pubblicità

DMove.it

Un anno fa, la notizia dei progressi nell'della flotta di Poste Italiane (che era risultata tra i quattro finalisti della ... L'full - electric sarà la Peugeot e - Expert , con ...Questi tagli non hanno nulla a che fare con l'delle vetture. L'impatto della ... La strategia di Fca ha pesato negativamente sul processo di transizione elettrica anche per un'via:... L'altra elettrificazione: a bordo dello yatch elettrico Greenline 40 Il processo di elettrificazione sta investendo non solo il mondo dell'auto ma tutti i trasporti. Un esempio è quello della nautica, settore in forte ripresa dopo la pandemia e in cui si stanno affacci ...Documentazione, questa, che sarà parte integrante del successivo bando di gara per l’elettrificazione dei moli ... per il porto storico di Cagliari (20 milioni e 900 mila euro) e altri 13 megawatt per ...