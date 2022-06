Laggiù qualcuno mi ama: il nuovo documentario su Massimo Troisi di Mario Martone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Laggiù qualcuno mi ama, un film documentario su Massimo Troisi diretto da Mario Martone, è ufficialmente in lavorazione: ecco le parole del celebre regista italiano. Laggiù qualcuno mi ama è il titolo di un nuovo documentario, prodotto da Indiana e scritto da Mario Martone e Anna Pavignano, che racconterà il genio e il talento del grande Massimo Troisi attraverso contenuti mai visti prima, documenti inediti e testimonianze di colleghi e amici. Un film che, come viene anticipato, "tramite contenuti, documenti inediti e le testimonianze di colleghi e amici il documentario mira a raccontare la genialità e il mito di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 giugno 2022)mi ama, un filmsudiretto da, è ufficialmente in lavorazione: ecco le parole del celebre regista italiano.mi ama è il titolo di un, prodotto da Indiana e scritto dae Anna Pavignano, che racconterà il genio e il talento del grandeattraverso contenuti mai visti prima, documenti inediti e testimonianze di colleghi e amici. Un film che, come viene anticipato, "tramite contenuti, documenti inediti e le testimonianze di colleghi e amici ilmira a raccontare la genialità e il mito di ...

