L'aereo si schianta in fase di atterraggio: tre feriti, passeggeri sotto choc. Cos'è accaduto e dove (Di mercoledì 22 giugno 2022) Paura e disagi a Miami , dove ieri pomeriggio un aereo in fase di atterraggio si è schiantato nei pressi della pista in seguito ad un'avaria al motore. Tre i feriti nell' incidente , con diversi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Paura e disagi a Miami ,ieri pomeriggio unindisi èto nei pressi della pista in seguito ad un'avaria al motore. Tre inell' incidente , con diversi ...

Pubblicità

FurioSmith : @Verbal66299888 Vabbè, ma non avete visto il video da varie angolazioni dell'aereo che si schianta sulla FACCIATA d… - RaimondoSecci : @marcellinONE La macchina di Ronaldo si schianta, l'aereo di Neymar ha problemi... Di Maria, Pogba, Koulibaly e co… - milkov11ch : Che ridere noi che promettiamo fluff e poi si schianta l’aereo e Domino finisce così sorpresone SCHERZOOOOOOOOOOOOOOOO #cracra - IamFrankyDuks : @ParcodiGiacomo Se il pilota schianta l’aereo mi sento autorizzato a dire “quel pilota fa cacare” anche se non so volare ?? - emeriehogws : @serafinehogws sisisi è stato un viaggio mistico tipo aereo che si schianta su un’isola deserta e mi sono unita all… -