La vera storia del biliardino come le slot machines e delle multe da 4 mila euro: «Basta un’autocertificazione» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il biliardino come le slot machines? L’Agenzia delle Dogane guidata da Marcello Minenna ha imposto a gestori di bar e siti di intrattenimento un “nulla osta per la messa in esercizio” del calciobalilla e dei tavoli da ping pong. Chi non lo produce (attraverso un’autocertificazione) rischia una multa fino a 4 mila euro, come disposto dal decreto del direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli del primo giugno 2021. Così è partito il tam tam sui social e sulle spiagge italiane. Con i titolari degli stabilimenti pronti a togliere il gioco da spiaggia preferito da adulti e bambini, pur di non incappare in una sanzione. Sul piede di guerra Antonio Capacchione, presidente di Sib, Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ille? L’AgenziaDogane guidata da Marcello Minenna ha imposto a gestori di bar e siti di intrattenimento un “nulla osta per la messa in esercizio” del calciobalilla e dei tavoli da ping pong. Chi non lo produce (attraverso) rischia una multa fino a 4disposto dal decreto del direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli del primo giugno 2021. Così è partito il tam tam sui social e sulle spiagge italiane. Con i titolari degli stabilimenti pronti a togliere il gioco da spiaggia preferito da adulti e bambini, pur di non incappare in una sanzione. Sul piede di guerra Antonio Capacchione, presidente di Sib, Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio che ...

