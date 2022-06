Pubblicità

GiovanniTamburi : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Quindi se capisco, la on Meloni se va a palazzo Chigi azzera gli sbarchi e mette in… -

Internazionale

Ma alla fine ha vinto la realpolitik, perché laha avuto bisogno di riconciliarsi con l'Arabia Saudita. Sostenuta dai Fratelli musulmani, Ankara si è riavvicinata agli avversari ideologici ...Che me ne faccio di Italia -Ciò che ti uccide, non ti rende più forte. Tidel tutto. Damiano Fallerini La Turchia azzera la responsabilità saudita per l’omicidio Khashoggi - Pierre Haski Accogliendo con tutti gli onori Mohammed bin Salman, considerato uno dei mandanti dell’omicidio del giornalista, la Turchia, come la Francia e gli Stati Uniti, riabilita il regime saudita a scapito de ...