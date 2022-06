La storia del Bordeaux che sta finendo strozzato dai fondi e Gerard Lopez (l’ex presidente di Osimhen) (Di mercoledì 22 giugno 2022) È a dir poco avventurosa la vita di Gerard Lopez uomo d’affari lussemburgese-spagnolo. È stato il presidente del Lille quando si è concluso l’affare Osimhen. Lo scorso anno ha acquistato il Bordeaux che non solo è arrivato ultimo in campionato (Ligue1) ma ha subito una seconda retrocessione – quindi in Serie C – per la disastrosa situazione economico-finanziaria del club. Lo ha stabilito la Dncg, la Direzione nazionale di controllo e gestione che è l’organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società calcistiche di associazioni di calcio francesi. Non solo, ma in Belgio il Mouscron – club rilevato da Lopez – è finito in bancarotta. Quella del Bordeaux è una delle tante storie intricate del calcio contemporaneo. Dove sono coinvolti ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022) È a dir poco avventurosa la vita diuomo d’affari lussemburgese-spagnolo. È stato ildel Lille quando si è concluso l’affare. Lo scorso anno ha acquistato ilche non solo è arrivato ultimo in campionato (Ligue1) ma ha subito una seconda retrocessione – quindi in Serie C – per la disastrosa situazione economico-finanziaria del club. Lo ha stabilito la Dncg, la Direzione nazionale di controllo e gestione che è l’organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società calcistiche di associazioni di calcio francesi. Non solo, ma in Belgio il Mouscron – club rilevato da– è finito in bancarotta. Quella delè una delle tante storie intricate del calcio contemporaneo. Dove sono coinvolti ...

