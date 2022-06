La staffetta di Yair Lapid | gran promotore del dialogo in una politica di porte chiuse

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Quando il presidente americano Joe Biden visiterà Israele a metà luglio, ad accoglierlo ci sarà quello che fino a lunedì è stato tra i principali promotori e il ministro degli Esteri dell’alleanza di governo più eterogenea della storia del paese,. Questo ambizioso progetto di coalizione di otto partiti – di destra, centro, sinistra e uno arabo – voterà lo scioglimento del Parlamento entro la fine di giugno poiché non è riuscito a superare lo stallo politico degli ultimi mesi. I dissapori interni sono culminati, due settimane fa, nell’incapacità di rinnovare la legge sull’applicazione delle leggi israeliane agli abitanti degli insediamenti della Cisgiordania, anche a causa dell’ex premier Benjamin Netanyahu che aveva come obiettivo proprio la caduta del governo., leader del partito di centro e liberale Yesh Atid (C’è ...

... lasciando gestire il tutto all'attuale ministro degli EsteriLapid a cui consegnerà l'incarico di primo ministro, anticipando un cambio diche era previsto per metà legislatura. ...Il governo di transizione fino alle elezioni sarà guidato daLapid , 63 anni, ex presentatore ... alleato di Bennett e candidato a succedergli, nel 2023, nella prevista "". Ora, il cambio ...Con una situazione parlamentare ormai ingovernabile, il premier israeliano Naftali Bennett ha sciolto la Knesset e ha indetto nuove elezioni (per la quinta volta in poco più di tre anni), forse in pro ...