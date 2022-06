(Di mercoledì 22 giugno 2022) Innon sono passati inosservati i successiai Mondiali didi Budapest. Già ieri El Paìs analizzava scientificamente l’impresa di Ceccon (oro e record mondiale) sui 100 dorso. Oggi è al volta del Mundo che si domanda: Com’è che l’Italia èdevastante ai Mondiali di? L’attacco del pezzo è il seguente: Inci sono quasi 70mila nuotatori federati; in Italia, 140mila cioè il doppio. In, sono investiti nelcirca 8 milioni di euro; in Italia 37, cioè il quadruplo. Sono differenze notevoli, ma nessuna delle due spiega l’enorme disuguaglianza nei risultati. Ai Mondiali di Budapest, mentre lanon riesce neanche ad arrivare in finale, l’Italia ha già vinto fin qui tre ori, un argento, ...

Pubblicità

napolista : La Spagna è invidiosa dell’Italia del nuoto e vuole capire perché «vincono così tanto» Sul Mundo. Federico Gross:… - m_spagna : RT @JolietJackBlues: LEI ?????? (in Pic) ...invidiosa della Meloni ? ?????????????????????????? - jooniexrini : la spagna blessata da kim jisoo sono invidiosa -

Secolo d'Italia

Quanto detto dalla Meloni in, nei toni e nei contenuti, non è piaciuto a coloro che non ... cosìda reaggire con questo livore... no al fatto che continui a vincere..." Insomma, per ...... presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10 , ci sposteremo in, a ... forse è solodella sorella più che realmente attratta dallo stilista, ma di fatto il suo ... Rita Dalla Chiesa: "Le donne di sinistra invidiose della Meloni. Hanno un atteggiamento tribale" Una vita spericolata tra l’Italia e la Spagna. Miguel de Cervantes, soprannominato “il Monco de Lepanto” Miguel de Cervantes Saavedra, soprannominato “il Monco de Lepanto”, (Alcalà de Henares 29.9.154 ...