(Di mercoledì 22 giugno 2022) Un brano del libro die Gherardo Colombo, “La sola colpa dinati”, è diventato una delle tracce per la prima prova della2022, unche prevedeva anche una riflessione sulle leggi razziali. Ecco come la senatrice a vita ha commentato la notizia. Ladi” unaper ildiC’è anche un testo die Gherardo Colombo sull’odio razziale tra le tracce della prova scritta di italiano all’esame di. La senatrice a vita al Tg3: “Stupitissima quando l’ho saputo, arrivo ...

Pubblicità

neXtquotidiano : La reazione di Liliana Segre dopo “essere diventata” una traccia per il tema di maturità | VIDEO - infoitinterno : Maturità 2022, la traccia su Liliana Segre e la reazione della senatrice: 'Mi sentivo in colpa' -

Tra critiche e consensi, tuttavia, la presenza della Ferragni ha suscitato una curiosadi ...Segre l'ha voluta per sensibilizzarli sul tema della Shoah .' Per la compagna di Pierpaolo ...Chiara Ferragni a Sanremo 2023: ladi Giulia Salemi Ad intervenire nelle passate ore è ...Segre l'ha voluta per sensibilizzarli sui tema della Shoah. Io oggi non devo più spiegare che ...L’impegno di Liliana Segre per perpetuare la memoria della Shoah anche tra i più giovani nelle ultime settimane ha visto una richiesta di aiuto a un volto molto conosciuto sui social, quello di Chiara ...Chiara Ferragni a Sanremo 2023 realizza il sogno di Giulia Salemi: cosa ha detto l'ex del GF Vip e la reazione della moglie di Fedez.