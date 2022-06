La pensione non basta: Donato, 72 anni, perde la vita in cantiere (Di mercoledì 22 giugno 2022) Donato Marti, originario di Avetrana, era impegnato con altri operai nei lavori di ristrutturazione di un immobile: poi la terribile fatalità. Un’altra tragica morte sul lavoro quella avvenuta ieri, 21 giugno, nei pressi di Lecce, che vede protagonista un’ operaio 72 enne, Donato Marti. “Mesciu Dunatu”, così tutti lo conoscevano ad Avetrana, in provincia di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 22 giugno 2022)Marti, originario di Avetrana, era impegnato con altri operai nei lavori di ristrutturazione di un immobile: poi la terribile fatalità. Un’altra tragica morte sul lavoro quella avvenuta ieri, 21 giugno, nei pressi di Lecce, che vede protagonista un’ operaio 72 enne,Marti. “Mesciu Dunatu”, così tutti lo conoscevano ad Avetrana, in provincia di L'articolo proviene da Leggilo.org.

