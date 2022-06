"La pandemia c'è ancora, l'emergenza no". Il professor Richeldi ci spiega come si è trasformato il Covid (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Con qualche piccolo accorgimento”, ma sarà un'estate normale. Omicron 5, l'ultima sottovariante individuata, fa impennare la curva del contagio: oggi i casi sono stati circa 54 mila, ieri oltre 62 mila, dati che non si vedevano da qualche mese. Da tenere sottocontrollo, certo. Ma senza cadere in facili allarmismi. “Oggi come oggi guardare al numero dei test postivi ha un senso relativo, considerando che siamo nella stagione estiva e in un periodo abbastanza vicino a quello delle vaccinazioni. I nuovi contagi non si traducono in un effetto sugli ospedali”, dice al Foglio Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al policlinico Gemelli di Roma, professore ordinario di malattie respiratorie all’università Cattolica. Una considerazione che trova conferma nei dati dei ricoveri, nelle terapie intensive occupate al 2 per cento, e in quelli ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Con qualche piccolo accorgimento”, ma sarà un'estate normale. Omicron 5, l'ultima sottovariante individuata, fa impennare la curva del contagio: oggi i casi sono stati circa 54 mila, ieri oltre 62 mila, dati che non si vedevano da qualche mese. Da tenere sottocontrollo, certo. Ma senza cadere in facili allarmismi. “Oggioggi guardare al numero dei test postivi ha un senso relativo, considerando che siamo nella stagione estiva e in un periodo abbastanza vicino a quello delle vaccinazioni. I nuovi contagi non si traducono in un effetto sugli ospedali”, dice al Foglio Luca, direttore di Pneumologia al policlinico Gemelli di Roma,e ordinario di malattie respiratorie all’università Cattolica. Una considerazione che trova conferma nei dati dei ricoveri, nelle terapie intensive occupate al 2 per cento, e in quelli ...

