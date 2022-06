La montagna è una scuola di vita (Di mercoledì 22 giugno 2022) La montagna è cultura (e felicità). E la cultura della montagna è uno dei campi scuola più formativi: ti insegna a procedere verso l'alto, pazientando, con il proprio passo, fermandosi per assecondare quello degli altri e procedere - eventualmente - insieme. E poi a non strafare, a conoscere i propri limiti, accettarli ed eventualmente a lavorarci su per superarli. Perché in montagna niente è regalato, lo devi sudare, ogni singolo metro di dislivello. Vale per il trekking, vale per l'arrampicata e tutte le discipline che si praticano verticalmente. E se «Get Vertical» era uno dei miei claim preferiti di Salewa, metterlo in pratica con un camp dedicato all'arrampicata era quello che ci voleva. Partecipando all'Alpine Campus ho avuto modo di vivere tre giorni bellissimi in montagna. E che ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Laè cultura (e felicità). E la cultura dellaè uno dei campipiù formativi: ti insegna a procedere verso l'alto, pazientando, con il proprio passo, fermandosi per assecondare quello degli altri e procedere - eventualmente - insieme. E poi a non strafare, a conoscere i propri limiti, accettarli ed eventualmente a lavorarci su per superarli. Perché inniente è regalato, lo devi sudare, ogni singolo metro di dislivello. Vale per il trekking, vale per l'arrampicata e tutte le discipline che si praticano verticalmente. E se «Get Vertical» era uno dei miei claim preferiti di Salewa, metterlo in pratica con un camp dedicato all'arrampicata era quello che ci voleva. Partecipando all'Alpine Campus ho avuto modo di vivere tre giorni bellissimi in. E che ...

