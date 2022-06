“La mia ombra è tua” al cinema con Marco Giallini e Leopoldo Mastelloni (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – Sarà presentato alla 68esima edizione del Taormina Film Fest “La mia ombra è tua”, il nuovo film di Eugenio Cappuccio. Il cast annovera Marco Giallini, Giuseppe Maggio, Anna Manuelli, Sidy Diop, Claudio Bigagli, Leopoldo Mastelloni, Miriam Previati e Alessandra Acciai, con la partecipazione di Isabella Ferrari. Dal prossimo 29 giugno in tutte le sale cinematografiche italiane. 01Distribution. Emiliano è un giovane laureato pieno di sogni che viene incaricato di diventare l’assistente di Vittorio, uno scrittore scorbutico che vive ancorato al passato. Insieme partiranno per un viaggio ricco di imprevisti e alla ricerca di loro stessi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – Sarà presentato alla 68esima edizione del Taormina Film Fest “La miaè tua”, il nuovo film di Eugenio Cappuccio. Il cast annovera, Giuseppe Maggio, Anna Manuelli, Sidy Diop, Claudio Bigagli,, Miriam Previati e Alessandra Acciai, con la partecipazione di Isabella Ferrari. Dal prossimo 29 giugno in tutte le saletografiche italiane. 01Distribution. Emiliano è un giovane laureato pieno di sogni che viene incaricato di diventare l’assistente di Vittorio, uno scrittore scorbutico che vive ancorato al passato. Insieme partiranno per un viaggio ricco di imprevisti e alla ricerca di loro stessi. L'articolo L'Opinionista.

