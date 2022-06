La lista dei nomi dei parlamentari che seguono Di Maio e lasciano il M5S (Di mercoledì 22 giugno 2022) In seguito alla formalizzazione dell’uscita di Luigi Di Maio dal Movimento 5 Stelle, dopo esserne stato leader e capo politico, inizia la diaspora di quanti in parlamento hanno intenzione di abbandonare Giuseppe Conte e seguire il ministro degli Esteri, allineato su una linea più “governista”, nel nuovo gruppo parlamentare “insieme per il futuro”. Saranno una cinquantina alla Camera e fino a venti al Senato. I nomi circolati nelle prime travagliate ore – tra i deputati pronti a seguire l’ex capo politico l’ex sottosegretario Gianluca Vacca, Sergio Battelli, Alberto Manca, Caterina Licatini, Luigi Iovino, Vincenzo Caso, Davide Serritella, Daniele Del Grosso, Paola Deiana e Filippo Gallinella, mentre al Senato Fabrizio Trentacoste, Vincenzo Presutto, Primo Di Nicola, Antonella Campagna, Simona Nocerino, Daniela Donno, Sergio Vaccaro, Emiliano Fenu – non ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) In seguito alla formalizzazione dell’uscita di Luigi Didal Movimento 5 Stelle, dopo esserne stato leader e capo politico, inizia la diaspora di quanti in parlamento hanno intenzione di abbandonare Giuseppe Conte e seguire il ministro degli Esteri, allineato su una linea più “governista”, nel nuovo gruppo parlamentare “insieme per il futuro”. Saranno una cinquantina alla Camera e fino a venti al Senato. Icircolati nelle prime travagliate ore – tra i deputati pronti a seguire l’ex capo politico l’ex sottosegretario Gianluca Vacca, Sergio Battelli, Alberto Manca, Caterina Licatini, Luigi Iovino, Vincenzo Caso, Davide Serritella, Daniele Del Grosso, Paola Deiana e Filippo Gallinella, mentre al Senato Fabrizio Trentacoste, Vincenzo Presutto, Primo Di Nicola, Antonella Campagna, Simona Nocerino, Daniela Donno, Sergio Vaccaro, Emiliano Fenu – non ...

