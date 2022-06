(Di mercoledì 22 giugno 2022) Renato Sanches allaper completare la linea mediana bianconera in vista della prossima stagione. Potrebbe essere questa la clamorosa idea di Cherubini e Arrivabene in vista delle prossime settimane Assalto reale e concreto su Renato Sanches: laci proverà in maniera totale soprattutto in caso di cessione di Rabiot. Il centrocampista francese, valutato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Richieste che laera ben felice di ascoltare. Il calciatore però ha già fatto sapere al club di non voler cambiare squadra nel corso di questa sessione di mercato, preferendo arrivare a scadenza ...Il ritorno allaMe lo auguro, sono un sostenitore del calcio italiano e una operazione simile può aiutare'. In ottica altri colpi per i bianconeri, è scettico su Koulibaly: 'Con lui e de Ligt ... La Juve spiazza tutti: affondo sul portoghese e nuovo vice Vlahovic In quel momento un tifoso “alticcio” si avvicina e mi riconosce, iniziando a insultarmi De Sciglio rivive il dramma al Milan: l’inedito retroscena. Oggi De Sciglio ha trovato l’ambiente ideale per gio ...Intervenuto ai microfoni di GameInsight, l'ex allenatore e giocatore rossonero, Fabio Capello, ha parlato del suo passato al Milan aprendo una parentesi ...