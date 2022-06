La John Cabot University primo ateneo americano in Europa a ricevere l’accreditamento AACSB

(Di mercoledì 22 giugno 2022) La School of Business della(JCU) ha ricevutodell’Association to Advance Collegiate Schools of Business (), uno tra i più alti standard di riconoscimento nel mondo per le scuole d’impresa. L’è un’organizzazione globale, imparziale, senza fini di lucro, che certifica la qualità delle schools of business dal 1916. La, presente a Roma dal 1972, è ilina ottenere questo riconoscimento, attraverso la sua Frank J. Guarini School of Business. «Laè la terza università, tra quelle operanti in Italia, ad ...

