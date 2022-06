La Iea avverte l' Europa | inverno a rischio | Putin potrebbe bloccare il gas Prezzi su

Pubblicità

- In questo scenario di emergenza, secondo l'Agenzia per l'energia, vanno bene le misure prese dagli stati dell'Ue per ridurre la domanda di gas ricorrendo anche alle centrali a ......dell'Agenzia internazionale per l'energia Fatih Birol in un'intervista al Financial Times... L', ricorda l'Ft, lo scorso anno è stata tra i primi organismi ufficiali ad accusare pubblicamente ...Il capo della Iea, l'Agenzia internazionale per l'energia, Fatih Birol, ha lanciato un avvertimento all'Europa, esortando i governi a ...In questo scenario di emergenza, secondo l'Agenzia per l'energia, vanno bene le misure prese dagli stati dell'Ue per ridurre la domanda di gas ricorrendo anche alle centrali a carbone ...