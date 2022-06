La firma di Dante trovata dallo studioso mantovano Signorini? “Forse un falsario del Novecento o alcuni dotti che si sono voluti divertire” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Qualche giorno fa è stata resa nota su ilfattoquotidiano.it la notizia che uno studioso mantovano, il professore e accademico Virgiliano Rodolfo Signorini, avrebbe scoperto la firma di Dante Alighieri su una pergamena del 1295. Fortuitamente scoperto all’interno di un’edizione del 1906 della Divina Commedia, il documento oltre a riportare in calce la firma di Dante Alighieri (Ego Dantes Allaghery laudavi et me subschripsi, ossia io Dante Alighieri approvo e sottoscrivo), riporta anche quelle di ser Brunetto Latini (Ego ser Burnectus Latini notarius laudavi atque schripsi), Guido Cavalcanti (Ego Guido de Chavalchantibus me subscribo) e Dino Compagni (Ego Dinus Chompagni, minius doctorum, me subscripsi). Tutti e quattro i letterati, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Qualche giorno fa è stata resa nota su ilfattoquotidiano.it la notizia che uno, il professore e accademico Virgiliano Rodolfo, avrebbe scoperto ladiAlighieri su una pergamena del 1295. Fortuitamente scoperto all’interno di un’edizione del 1906 della Divina Commedia, il documento oltre a riportare in calce ladiAlighieri (Egos Allaghery laudavi et me subschripsi, ossia ioAlighieri approvo e sottoscrivo), riporta anche quelle di ser Brunetto Latini (Ego ser Burnectus Latini notarius laudavi atque schripsi), Guido Cavalcanti (Ego Guido de Chavalchantibus me subscribo) e Dino Compagni (Ego Dinus Chompagni, minius doctorum, me subscripsi). Tutti e quattro i letterati, ...

