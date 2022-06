“La fine del Movimento? Non scherziamo, continueremo a lavorare e a sostenere Draghi “, rassicura Conte (Di mercoledì 22 giugno 2022) Indubbiamente l’improvvisa scissione fra Di Maio ed il M5s riscrive in qualche modo gli equilibri anche all’interno della maggioranza. Una ‘separazione’ che di fatto priva Conte dello status di leader del gruppo più numeroso. Un testimone che ora, forte dei 132 deputati che annovera alla Camera, passa fra le mani della Lega, che diviene così la prima forza. Finiscono quindi al secondo posto i pentastellati, con 105 parlamentari, seguiti dal Pd (97), Forza Italia (83), e quindi il gruppo Misto (67). Segue infine in sesta posizione, il neo gruppo ‘dimaiano’. Avvicinato oggi dai cronisti per avere lumi circa il futuro del M5s, Conte respinge anche soltanto il ‘sospetto’ che senza di ‘dimaiani’, il Movimento da lui guidato, possa segnare la fine del Movimento 5 Stelle: “I nostri principi e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) Indubbiamente l’improvvisa scissione fra Di Maio ed il M5s riscrive in qualche modo gli equilibri anche all’interno della maggioranza. Una ‘separazione’ che di fatto privadello status di leader del gruppo più numeroso. Un testimone che ora, forte dei 132 deputati che annovera alla Camera, passa fra le mani della Lega, che diviene così la prima forza. Finiscono quindi al secondo posto i pentastellati, con 105 parlamentari, seguiti dal Pd (97), Forza Italia (83), e quindi il gruppo Misto (67). Segue inin sesta posizione, il neo gruppo ‘dimaiano’. Avvicinato oggi dai cronisti per avere lumi circa il futuro del M5s,respinge anche soltanto il ‘sospetto’ che senza di ‘dimaiani’, ilda lui guidato, possa segnare ladel5 Stelle: “I nostri principi e ...

ItaliaViva : No, non è @matteorenzi che è diventato Nostradamus, basta capirne un po' di politica per sapere che questa sarebbe… - lorepregliasco : La crisi del Movimento 5 Stelle ha un inizio ben preciso, mi pare: la giravolta dell'estate 2019 e l'alleanza con i… - enpaonlus : Festival di Yulin: un incontro in Senato per chiedere la fine del commercio di carne di cane - Guido07261 : @tal_Marco Può sancire la fine del m5s così come può fare la fine di iv. Finché non si voterà, non potremo saperlo.… - GiancarloDeRisi : I guai vengono adesso. Con di Maio in fuga, rimane Dibba. Ma Draghi può allearsi con lui? Sarebbe la fine del gover… -