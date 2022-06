La ex fidanzata di Francesco Oppini rompe il silenzio dopo la fine della loro storia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cristina Tomasini, dopo mesi di silenzio, ha deciso di dare una chiara indicazione sulla fine della sua storia d’amore con Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip che, a quanto pare, avrebbe già un’altra storia. La ex fidanzata di Francesco Oppini rompe il silenzio Tra i commenti pubblicati sotto una delle ultime foto che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cristina Tomasini,mesi di, ha deciso di dare una chiara indicazione sullasuad’amore con, ex concorrente del Grande Fratello Vip che, a quanto pare, avrebbe già un’altra. La exdiilTra i commenti pubblicati sotto una delle ultime foto che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : La ex fidanzata di Francesco Oppini rompe il silenzio dopo la fine della loro storia - Julya89929846 : @BarbaraDEMasi7 @Millyzampa87 @Asia488753381 @paradisocapo @DBulgarello @cisperoancora_ comunque io ho detto che gl… - idiblue2 : RT @RaiStoria: Nino Manfredi interpreta Francesco Bartolomucci, carabiniere a cavallo: appartenendo all’Arma, non può sposare la fidanzata… - SanremoAncheNoi : RT @RaiStoria: Nino Manfredi interpreta Francesco Bartolomucci, carabiniere a cavallo: appartenendo all’Arma, non può sposare la fidanzata… - RaiStoria : Nino Manfredi interpreta Francesco Bartolomucci, carabiniere a cavallo: appartenendo all’Arma, non può sposare la f… -