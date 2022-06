La diretta dalla Matera Digital Week (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dal 22 al 26 giugno, un evento lungo cinque giorni che mette al centro l’innovazione Digitale, dalla robotica alla blockchain, dal 5G alla stampa 3d fino ai gemelli Digitali. Le dirette streaming insieme a Wired Leggi su wired (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dal 22 al 26 giugno, un evento lungo cinque giorni che mette al centro l’innovazionee,robotica alla blockchain, dal 5G alla stampa 3d fino ai gemellii. Le dirette streaming insieme a Wired

Pubblicità

Giorgiolaporta : Adesso voglio vedere #DiMaio e i suoi, cacciare 150 mila euro ciascuno al #M5S in diretta streaming. O mantieni le… - RaphaelRaduzzi : In diretta dalla Camera sul Catasto. Finta pantomima svelata dal collega Maniero. - ItaliaViva : In diretta dalla Camera la dichiarazione di voto di @meb dopo le comunicazioni del Presidente Draghi in vista del p… - mediterraneidei : Forse siete distratti dalla foto . La domanda era la seguente: Esiste un modo per trasmettere in diretta su questo social ? ??????? - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 28.8ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 20.9km/h, #Press. 1007.2hPa -