La democrazia al bivio, presentazione del libro di De Luca alla Fondazione Banco di Napoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il 23 giugno 2022 alle ore 17.00 la Fondazione Banco di Napoli ospita, presso la sua sede in via dei Tribunali, 213, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per la presentazione del libro di cui è autore. Riflessioni sul tema della democrazia, del Mezzogiorno e della sburocratizzazione, ma anche un invito a meditare sullo stato della democrazia in Italia e sulla necessità di un suo rinnovamento. InterventiFrancesco Caia, Fondazione Banco di Napoli; Orazio Abbamonte, Responsabile attività culturali della Fondazione Banco di Napoli; Marcello D’Aponte, Fondazione Banco di Napoli; Antimo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il 23 giugno 2022 alle ore 17.00 ladiospita, presso la sua sede in via dei Tribunali, 213, il presidente della Regione Campania Vincenzo Deper ladeldi cui è autore. Riflessioni sul tema della, del Mezzogiorno e della sburocratizzazione, ma anche un invito a meditare sullo stato dellain Italia e sulla necessità di un suo rinnovamento. InterventiFrancesco Caia,di; Orazio Abbamonte, Responsabile attività culturali delladi; Marcello D’Aponte,di; Antimo ...

Pubblicità

VicinanzaL : Tra guerra in Ucraina e crisi del #M5S, c’è spazio per un rinnovato partito riformista? Ecco l’ipotesi delineata da… - symiasov : @resze7 Intende l'Ucraina con complesso provinciale amichevole verso il 'fratello maggiore' che era Ucraina fino al… - tvoggi : VINCENZO DE LUCA: 'ECCO PERCHE' LA DEMOCRAZIA E' AL BIVIO' GUARDA IL VIDEO - tvoggi : VINCENZO DE LUCA: “ECCO PERCHE’ LA DEMOCRAZIA E’ AL BIVIO” Cita Papa Francesco come esempio da seguire per superare… - diecacc : La #democrazia al bivio - @VincenzoDeLuca -