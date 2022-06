La comunità italiana del tartufo in festa per il riconoscimento Unesco (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – La comunità italiana del tartufo ha finalmente festeggiato la tanto attesa iscrizione della ‘Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali’ nella Lista Rappresentativa Unesco del Patrimonio Culturale Immateriale, avvenuta nel dicembre 2021. Lo ha fatto con una grande festa, mercoledì 22 giugno, a Roma, alla Casa del Cinema, location d’eccezione individuata dal Ministero della Cultura. Il processo di candidatura, fino all’iscrizione dell’elemento, ha visto il coordinamento tecnico-scientifico istituzionale del Servizio II – Ufficio Unesco del Segretariato Generale del MiC e in questa occasione la Sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni ha consegnato l’attestato dell’avvenuta iscrizione. A riceverlo una nutrita rappresentanza della ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – Ladelha finalmente festeggiato la tanto attesa iscrizione della ‘Cerca e cavatura delin Italia: conoscenze e pratiche tradizionali’ nella Lista Rappresentativadel Patrimonio Culturale Immateriale, avvenuta nel dicembre 2021. Lo ha fatto con una grande, mercoledì 22 giugno, a Roma, alla Casa del Cinema, location d’eccezione individuata dal Ministero della Cultura. Il processo di candidatura, fino all’iscrizione dell’elemento, ha visto il coordinamento tecnico-scientifico istituzionale del Servizio II – Ufficiodel Segretariato Generale del MiC e in questa occasione la Sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni ha consegnato l’attestato dell’avvenuta iscrizione. A riceverlo una nutrita rappresentanza della ...

