La classifica dei top 10 drag influencer in Italia

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 22 giugno 2022) La figura dellaQueen ormai da tempo è stata sdoganata anche agli occhi del grande pubblico. Vere e proprie artiste e performer, stanno conquistando sempre più rilevanza sui canali social, dove riescono ad ingaggiare in modo estremamente proficuo un target molto ricettivo. Ma chi sono i top dieciin? Secondo quanto emerge da una ricerca basata sui dati di Flu Plus, suite integrata dimarketing, condotta sul nostro Paese la loro principale audience è composta per il 56%, da donne tra i 25 e i 34 anni.in: il podio L’analisi, che prende in considerazione il canale Instagram, restituisce così ladei top 10per ...