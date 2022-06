La bellissima lettera di Giulia Salemi a Chiara Ferragni e il grazie da chi fa l’influencer

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 22 giugno 2022)e Sanremo, una combo destinata a scatenare roventi polemiche. Già perchè quando si parla di Festival, l’ondata mediatica di polemiche è sempre assicurata e se poi ci abbini anche il nome della, il gioco è fatto. Per fortuna però, esiste anche una nuova generazione, fatta di giovanissime e giovanissimi, che hanno altre idee e non usano i social solo per stupide challenge, per dibattiti sterili o per offendere. Ci sono persone comeche riconoscono il grande lavoro fatto da una imprenditrice comee quindi anche il motivo per il quale Amadeus, ha scelto di volerla al suo fianco. Chi parla dellacome di “quella che si sa fare solo selfie” ovviamente, non solo non conosce neppure un pizzico ...