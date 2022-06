Koulibaly rompe il silenzio | “Il Napoli farà di tutto per lottare per lo scudetto”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ac’è molto amore, i tifosi mi apprezzano, è fantastico quando urlano il tuo nome. Sono cresciuto lì, i miei figli sono nati lì, ho un legame speciale coi napoletani che sono anche i primi tifosi del Senegal e ho ricevuto tanti messaggi quando abbiamo vinto la Coppa d’Africa”. Così Kalidou, difensore del, ha parlato ai microfoni di ‘BBC Sport Africa’ del suo futuro. “I miei amici o fratelli vengono accolti bene in città – continua il difensore senegalese – Non posso dire di essere totalmente felice, perché la corsa alloè stata importante, ma non siamo riusciti a ottenere i punti che ci servivano per vincerlo. I tifosi erano un po’ dispiaciuti, avremmo voluto regalarglielo. E’ un peccato e fa davvero male.è come un piccolo paese, ...