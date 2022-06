Koulibaly: “Napoli c’è un legame speciale, lotteremo per lo scudetto” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Kalidou Koulibaly parla ancora da giocatore del Napoli: “Ho un legame speciale con i tifosi, lotteremo per lo scudetto“. Il giocatore senegalese è al centro di molte trattative di mercato, ma ad ascoltare le sue parole durante l’intervista a BBC Sport Africa, sembra che il prossimo anno resterà ancora in azzurro. Il giocatore è in scadenza di contratto ma parlando del futuro non usa frasi interlocutorie, ma bensì si proietta in maglia azzurra alla caccia dello scudetto. Koulibaly ha parole dolcissime per i tifosi del Napoli: “Mi apprezzano molto e sanno che faccio di tutto per dare il massimo in campo. Quando giochi e senti urlare il tuo nome dallo stadio è fantastico. Io do tutto per loro. In qualche modo sono cresciuto a ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Kalidouparla ancora da giocatore del: “Ho uncon i tifosi,per lo“. Il giocatore senegalese è al centro di molte trattative di mercato, ma ad ascoltare le sue parole durante l’intervista a BBC Sport Africa, sembra che il prossimo anno resterà ancora in azzurro. Il giocatore è in scadenza di contratto ma parlando del futuro non usa frasi interlocutorie, ma bensì si proietta in maglia azzurra alla caccia delloha parole dolcissime per i tifosi del: “Mi apprezzano molto e sanno che faccio di tutto per dare il massimo in campo. Quando giochi e senti urlare il tuo nome dallo stadio è fantastico. Io do tutto per loro. In qualche modo sono cresciuto a ...

