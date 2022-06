Kim Kardashian ha danneggiato l’abito di Marilyn? La star si difende (Di mercoledì 22 giugno 2022) Life&People.it Kim Kardashian confessa di non aver rovinato l’abito iconico di Marilyn Monroe indossato ai Met Gala: la star, finita nella bufera dopo essere stata accusata di non averne avuto cura, ha parlato per la prima volta dell’accaduto oggi, nel corso di un celeberrimo talk show del network NBC. Le polemiche dopo il Met Gala Lo scorso 2 maggio, Kardashian si è presentata al Met Gala sfoggiando, tra la stupore di tutti, uno degli abiti più iconici mai indossati da Marilyn Monroe, ovvero quello firmato da Jean Louis utilizzato dalla Diva per cantare nel 1962 al Presidente John F. Kennedy “Happy birthday“. Poco più di quindici giorni dopo, dunque il 17 maggio, la Marilyn Monroe Collection attraverso il suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato ben due ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 22 giugno 2022) Life&People.it Kimconfessa di non aver rovinatoiconico diMonroe indossato ai Met Gala: la, finita nella bufera dopo essere stata accusata di non averne avuto cura, ha parlato per la prima volta dell’accaduto oggi, nel corso di un celeberrimo talk show del network NBC. Le polemiche dopo il Met Gala Lo scorso 2 maggio,si è presentata al Met Gala sfoggiando, tra la stupore di tutti, uno degli abiti più iconici mai indossati daMonroe, ovvero quello firmato da Jean Louis utilizzato dalla Diva per cantare nel 1962 al Presidente John F. Kennedy “Happy birthday“. Poco più di quindici giorni dopo, dunque il 17 maggio, laMonroe Collection attraverso il suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato ben due ...

