Keanu Reeves avvistato in centro Bologna: “Gli ho parlato, è la sua voce, non c’è dubbio”. Dopo il “caso” Bono Vox, è “giallo” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo l’avvistamento ingannevole di qualche settimana fa del sosia di Bono Vox, frontman degli U2, in cui era incappato anche lo stesso sindaco di Bologna Matteo Lepore, ora è scattato un altro “allarme” vip. Questa volta si tratta della star di Hollywood Keanu Reeves, apparso in un selfie che un giovane ha postato su Instagram accompagnato dalla frase: “Oggi ho incontrato uno dei migliori esseri umani presenti sul pianeta Terra“. Il giovane, chiamato Ben, sostiene di aver incontrato l’attore il 20 giugno in centro Bologna, proprio sotto le due torri, e risponde ai messaggi dei fan scatenati dicendo: “Sono sicuro che si trattasse di lui, si trovano anche altri scatti e ho avuto conferma anche da alcune fonti. Una cuoca mi ha detto che ha mangiato nel suo locale”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022)l’avvistamento ingannevole di qualche settimana fa del sosia diVox, frontman degli U2, in cui era incappato anche lo stesso sindaco diMatteo Lepore, ora è scattato un altro “allarme” vip. Questa volta si tratta della star di Hollywood, apparso in un selfie che un giovane ha postato su Instagram accompagnato dalla frase: “Oggi ho incontrato uno dei migliori esseri umani presenti sul pianeta Terra“. Il giovane, chiamato Ben, sostiene di aver incontrato l’attore il 20 giugno in, proprio sotto le due torri, e risponde ai messaggi dei fan scatenati dicendo: “Sono sicuro che si trattasse di lui, si trovano anche altri scatti e ho avuto conferma anche da alcune fonti. Una cuoca mi ha detto che ha mangiato nel suo locale”. ...

Pubblicità

FQMagazineit : Keanu Reeves avvistato in centro Bologna: “Gli ho parlato, è la sua voce, non c’è dubbio”. Dopo il “caso” Bono Vox,… - chikamoreira : RT @PaolaPaolin: Mi è impossibile preferire le persone agli animali. Agli animali manca la parola , alle persone il silenzio . Keanu Reev… - Krystyn31197823 : RT @PaolaPaolin: Mi è impossibile preferire le persone agli animali. Agli animali manca la parola , alle persone il silenzio . Keanu Reev… - kessam56 : RT @PaolaPaolin: Mi è impossibile preferire le persone agli animali. Agli animali manca la parola , alle persone il silenzio . Keanu Reev… - riversvision : RT @mati__pare: Mia madre era al tavolo con Keanu Reeves io non ho parole -