Kaspersky e gli studenti di politica affrontano la mancanza di trasparenza nella cyber-attribution (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Milano, 22 giugno 2022) - Milano, 22 giugno 2022 - Gli esperti di Kaspersky, insieme agli studenti di politica della LSE, hanno esplorato il ruolo della cyber-attribution e il modo in cui l'attribuzione tecnica, ovvero la conduzione di un'indagine tecnica per identificare i responsabili di un incidente informatico, può essere resa più trasparente e compresibile per il grande pubblico. In un documento presentato all'Open-ended Working Group (OEWG) delle Nazioni Unite, gli esperti spiegano come avviene la cyber-attribution, il motivo per cui la trasparenza sia la chiave per una maggiore stabilità informatica e propongono modi per renderla più accessibile a una più ampia comunità di stakeholder. Quando le notizie di un cyberattacco ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Milano, 22 giugno 2022) - Milano, 22 giugno 2022 - Gli esperti di, insieme aglididella LSE, hanno esplorato il ruolo dellae il modo in cui l'attribuzione tecnica, ovvero la conduzione di un'indagine tecnica per identificare i responsabili di un incidente informatico, può essere resa più trasparente e compresibile per il grande pubblico. In un documento presentato all'Open-ended Working Group (OEWG) delle Nazioni Unite, gli esperti spiegano come avviene la, il motivo per cui lasia la chiave per una maggiore stabilità informatica e propongono modi per renderla più accessibile a una più ampia comunità di stakeholder. Quando le notizie di unattacco ...

