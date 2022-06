Kaliningrad, Lituania aspetta rappresaglia Russia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – La Lituania si aspetta azioni di rappresaglia da parte russa per il blocco di Kaliningrad. Parlando alla Reuters in un’intervista rilanciata anche dalla Cnn, il presidente lituano Gitanas Nauseda ha detto: “Siamo pronti e siamo preparati per qualunque tipo di azione non amichevole da parte della Russia, come la disconnessione dal sistema Brell (sistema di reti elettriche cui appartengono Russia, BieloRussia e Stati baltici) o altre azioni”. Nauseda ha poi difeso la decisione di bloccare il transito dalla Russia all’exclave di Kaliningrad via Lituania delle merci sottoposte alle sanzioni dell’Ue: “Stiamo solo attuando le sanzioni, che sono state imposte dall’Unione Europea, e questo non ha nulla a che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Lasiazioni dida parte russa per il blocco di. Parlando alla Reuters in un’intervista rilanciata anche dalla Cnn, il presidente lituano Gitanas Nauseda ha detto: “Siamo pronti e siamo preparati per qualunque tipo di azione non amichevole da parte della, come la disconnessione dal sistema Brell (sistema di reti elettriche cui appartengono, Bieloe Stati baltici) o altre azioni”. Nauseda ha poi difeso la decisione di bloccare il transito dallaall’exclave diviadelle merci sottoposte alle sanzioni dell’Ue: “Stiamo solo attuando le sanzioni, che sono state imposte dall’Unione Europea, e questo non ha nulla a che ...

