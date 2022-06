Kaliningrad, a Putin basta un pretesto per dichiarare guerra alla Lituania (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un economista che stimo, Daniel Cohen, presidente dell’Ecole de l’Economie di Parigi, ama citare spesso Henri Bergson, il quale aveva detto a proposito della Prima guerra Mondiale, che appariva prima che scoppiasse “allo stesso tempo come probabile e come impossibile”. Vale lo stesso oggi. Putin ha aperto il vaso di Pandora. La Nato si è blindata ad est. Domenica 19 giugno si è conclusa l’esercitazione navale “Baltops 2022” organizzata dal comando delle forze navali Usa in Europa che ha visto mobilitati 45 navi, 75 aerei e 7500 uomini di 14 paesi aderenti all’Alleanza (non l’Italia), coi russi che a loro volta hanno schierato una sessantina di navi da guerra. Sfoggio di muscoli, in nome della deterrenza (reciproca), in un’area sempre più strategicamente cruciale, mentre in Ucraina infuria un conflitto violento e devastante. Infine, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un economista che stimo, Daniel Cohen, presidente dell’Ecole de l’Economie di Parigi, ama citare spesso Henri Bergson, il quale aveva detto a proposito della PrimaMondiale, che appariva prima che scoppiasse “allo stesso tempo come probabile e come impossibile”. Vale lo stesso oggi.ha aperto il vaso di Pandora. La Nato si è blindata ad est. Domenica 19 giugno si è conclusa l’esercitazione navale “Baltops 2022” organizzata dal comando delle forze navali Usa in Europa che ha visto mobilitati 45 navi, 75 aerei e 7500 uomini di 14 paesi aderenti all’Alleanza (non l’Italia), coi russi che a loro volta hanno schierato una sessantina di navi da. Sfoggio di muscoli, in nome della deterrenza (reciproca), in un’area sempre più strategicamente cruciale, mentre in Ucraina infuria un conflitto violento e devastante. Infine, ...

