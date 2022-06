Juventus, Tuttosport: “De Ligt più vicino al rinnovo, ma occhio alla Premier” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Juventus, Tuttosport- Ad oggi la Juventus pare ancora voler puntare su De Ligt senza la cessione come scrive il quotidiano Tuttosport. La Juventus e il ragazzo olandese pare davvero essere più vicino ad una permanenza piuttosto che alla partenza della mole stessa. Il ragazzo ha davvero un grande valore di mercato che si aggira su gli 80 milioni che però ad oggi alla squadra di Allegri non quadrano sullo status della rosa stessa, Mantenere una quadra di squadra dalla scorsa stagione permette davvero di fare quello step importante che oggi ha un valore importante. La Juventus crede fortemente nelle potenzialità di De Ligt e non vuole farselo scappare. Ecco perché una delle priorità di ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 giugno 2022)- Ad oggi lapare ancora voler puntare su Desenza la cessione come scrive il quotidiano. Lae il ragazzo olandese pare davvero essere piùad una permanenza piuttosto chepartenza della mole stessa. Il ragazzo ha davvero un grande valore di mercato che si aggira su gli 80 milioni che però ad oggisquadra di Allegri non quadrano sullo status della rosa stessa, Mantenere una quadra di squadra dscorsa stagione permette davvero di fare quello step importante che oggi ha un valore importante. Lacrede fortemente nelle potenzialità di Dee non vuole farselo scappare. Ecco perché una delle priorità di ...

