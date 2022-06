Juventus | retroscena Di Maria | il Fideo ha già in testa il Rosario

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Calciomercato: Diavrebbe già inilin Argentina. IlsulCome riportato dal Corriere della Sera, Angel Diavrebbe già ribadito allala sua intenzione di giocare solamente un altro anno in Europa prima di tornare in Argentina. Ilvuole un’ultima grande avventura per prendere parte al Mondiale che si giocherà a fine anno, prima di andare a concludere la carriera alCentral per cui sarebbe disposto anche a rinunciare a diversi milioni di ingaggio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Rabiot dice no al Newcastle. Il centrocampista in uscita dalla Juventus preferisce aspettare una nuova chiamata per sperare di giocare in Champions. Secondo quanto riferito proprio da La Gazzetta dell ...Calciomercato Juventus: Di Maria avrebbe già in testa il Rosario in Argentina. Il retroscena sul Fideo Come riportato dal Corriere della Sera, Angel Di Maria avrebbe già ribadito alla Juventus la sua ...