Juventus, non solo acquisti: da Pellegrini a Kean, tutti i nomi delle possibili cessioni (Di mercoledì 22 giugno 2022) In attesa di conoscere la volontà di Angel Di Maria e accogliere il ritorno di Paul Pogba, la Juventus monitora il calciomercato anche per quanto riguarda i giocatori in uscita. L’obiettivo è liberarsi di alcuni stipendi importanti – percepiti da giocatori non più fondamentali per il progetto bianconero – per alleggerire il monte ingaggi in vista dei colpi in entrata. Se Di Maria dovesse accettare la corte juventina infatti, il club corrisponderà all’argentino più di 7 milioni a stagione. Dopo aver salutato Dybala, Morata, Chiellini e Bernardeschi, almeno un altro giocatore per reparto potrebbe ancora lasciare Torino. Cuadrado e Pellegrini ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Ivan Perisic e Juan Cuadrado durante la finale di Coppa Italia Inter-Juventus, Stadio Olimpico, Roma, 11 maggio 2022 In difesa i principali indiziati a lasciare il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) In attesa di conoscere la volontà di Angel Di Maria e accogliere il ritorno di Paul Pogba, lamonitora il calciomercato anche per quanto riguarda i giocatori in uscita. L’obiettivo è liberarsi di alcuni stipendi importanti – percepiti da giocatori non più fondamentali per il progetto bianconero – per alleggerire il monte ingaggi in vista dei colpi in entrata. Se Di Maria dovesse accettare la corte juventina infatti, il club corrisponderà all’argentino più di 7 milioni a stagione. Dopo aver salutato Dybala, Morata, Chiellini e Bernardeschi, almeno un altro giocatore per reparto potrebbe ancora lasciare Torino. Cuadrado eANSA/RICCARDO ANTIMIANI Ivan Perisic e Juan Cuadrado durante la finale di Coppa Italia Inter-, Stadio Olimpico, Roma, 11 maggio 2022 In difesa i principali indiziati a lasciare il ...

Pubblicità

FiorinoLuca : Per chi ama il mercato e tifa Juventus questa sarà una delle estati più movimentate degli ultimi anni. Una sessio… - GiovaAlbanese : Il lungo corteggiamento della #Juventus a #DiMaria è prossimo a incassare una risposta definitiva: non si dovrebbe… - GiovaAlbanese : Non c'è ancora l'intesa economica tra #Juventus e #Torino per #Mandragora: richiesta di 12-13 milioni, offerta di 8… - gabryjuve_89 : RT @MatthijsPog: ?? CONFERMATO: Jorge Mendes ha proposto il ritorno di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ipotesi da non escludere se CR7 acce… - pazzamentejuve : ? CONFERMATO: Jorge Mendes ha proposto il ritorno di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ipotesi da non escludere se C… -