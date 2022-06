Juventus | ecco il vice Vlahovic | affare clamoroso

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Un attaccante che faccia da; lasembra aver individuato il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. L’attacco dellarischia una vera e propria rivoluzione; tolti Chiesa e, da cui si ripartirà, la società bianconera ha bisogno di rifare il vestito al reparto offensivo di Allegri visto gli addii di Dybala e Bernardeschi, il mancato riscatto di Morata (con l’Atletico Madrid si proverà a trovare un nuovo accordo) e i dubbi sul futuro di Kean. Non sono poche, dunque, le operazioni da fare ma la dirigenza si sta già muovendo e, secondo le ultime indiscrezioni, sembra aver trovato l’attaccante ideale da alternare con. AnsafotoIl centravanti serbo, infatti, ha bisogno di un giocatore che gli permetta di rifiatare specie in una ...

. Wojciech Szczsny fa sapere - tramite un'intervista di qualche giorno fa - che rimarrà ... Tra le prime ufficialità sui portieriquella dalla Roma: Daniel Fuzato è un nuovo giocatore del ...Lasi muove anche in attacco, occorre un bomber di scorta ai bianconeri:i due preferiti per fare da vice a VlahovicPogba sarà il primo ad arrivare, a ruota potrebbero seguirlo Di Maria e ... Juventus, ecco la buonuscita per Ramsey Witsel negli ultimi due anni è stato a un passo dalla Juventus, ma il suo sbarco a Torino è sempre sfumato. (ANSA).Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport la Fiorentina avrebbe già l’accordo con la Juventus per il passaggio in viola del centrocampista Rolando Mandragora.