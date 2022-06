Johnny Depp farà un'apparizione a sorpresa al Festival di Glastonbury 2022? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Johnny Depp si presenterà senza preavviso al Festival di Glastonbury 2022 assieme a Jeff Beck? Tutto è possibile ma ancora non lo sappiamo con certezza. Johnny Depp è soltanto l'ultima delle celebrità che sono state menzionate in questi ultimi giorni a proposito di un'eventuale intervento a sorpresa presso il Festival di Glastonbury 2022, che si terra dal 22 Giugno al 26 Giugno a Pilton, Somerset, in Inghilterra. Negli ultimi 50 anni il Festival ha visto arrivare senza preavviso alcune delle più grandi star del pianeta: da Lady Gaga al 14° Dalai Lama del Tibet insieme a Patti Smith... Glastonbury ha visto davvero di tutto. Depp si sta preparando a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 giugno 2022)si presenterà senza preavviso aldiassieme a Jeff Beck? Tutto è possibile ma ancora non lo sappiamo con certezza.è soltanto l'ultima delle celebrità che sono state menzionate in questi ultimi giorni a proposito di un'eventuale intervento apresso ildi, che si terra dal 22 Giugno al 26 Giugno a Pilton, Somerset, in Inghilterra. Negli ultimi 50 anni ilha visto arrivare senza preavviso alcune delle più grandi star del pianeta: da Lady Gaga al 14° Dalai Lama del Tibet insieme a Patti Smith...ha visto davvero di tutto.si sta preparando a ...

Pubblicità

zazoomblog : Amber Heard ha tradito Johnny Depp con Cara Delevingne? I fan hanno le prove (FOTO) - #Amber #Heard #tradito… - Layun__ : @psycomoondust Ma il bello che lo dicono come se avessero visto Johnny Depp ballare la macarena sotto casa - ukulelevillain_ : nooo bestie conosciuto sull'autobus a roma don't be un sostenitore di johnny depp ur so normal haha - nevarronummies : basta ?? non voglio più sentire parlare di johnny depp e amber heard. - BarbaraPietran1 : Scusatemi ma qualcuno di voi sa di questa estrazione che si sta svolgendo su istagram... per incontrare Johnny Depp… -