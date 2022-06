Jessica Selassié beccata | Scatto bollente al mare ma: “È tutto organizzato” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Estate movimentata per Jessica Selassié dopo il Grande Fratello Vip: spunta anche uno Scatto bollente che infiamma il gossip L’ex gieffina Jessica Selassié (screenshot sito GF Vip)Jessica Selassié continua a godersi i frutti della vittoria dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. L’agenda della giovane principessina etiope è piena di impegni ma il tempo per una vacanza riesce a trovarlo sempre. In questi giorni ha infatti trascorso del tempo in Grecia con alcuni ex gieffini in occasione del compleanno di Gianluca Costantino. Con loro erano presenti le sorelle della Selassié, Clarissa e Lulù, Alex Belli, Delia Duran ed anche Alfonso Signorini. Il compleanno dell’ex gieffino è stato infatti ripreso interamente dalle ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Estate movimentata perdopo il Grande Fratello Vip: spunta anche unoche infiamma il gossip L’ex gieffina(screenshot sito GF Vip)continua a godersi i frutti della vittoria dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. L’agenda della giovane principessina etiope è piena di impegni ma il tempo per una vacanza riesce a trovarlo sempre. In questi giorni ha infatti trascorso del tempo in Grecia con alcuni ex gieffini in occasione del compleanno di Gianluca Costantino. Con loro erano presenti le sorelle della, Clarissa e Lulù, Alex Belli, Delia Duran ed anche Alfonso Signorini. Il compleanno dell’ex gieffino è stato infatti ripreso interamente dalle ...

niett_ina : JESSICA SELASSIE NON È STUPIDA COME TANTI DI VOI LA VOGLIONO FAR PASSARE NON CREDENDO AL SUO COMUNICATO, NE IO NE… - cgxx178 : RT @TheJeruTimes: ULTIME DA TWITTER Con un tweet, Jessica Selassie annuncia un progetto ancora top secret, ma che promette renderà felici… - tre6difila : RT @Ninomauger: Sul vocabolario alla parola imbarazzante trovi scritto : “Jessica SELASSIÈ” - Queenladiosaa : RT @Ninomauger: Sul vocabolario alla parola imbarazzante trovi scritto : “Jessica SELASSIÈ” - Martyfrongillo : Poniamo pace con questo articolo di aprile #jeru -

