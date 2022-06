Jessica Hawkins e una vita sull’orlo del precipizio

(Di mercoledì 22 giugno 2022) «Guarda quanta acqua scende: se inizi a scivolare, rischi di cadere dal. Nessuno lo ha mai fatto». Sono queste le parole che, pilota e stunt driver inglese, ha sentito pronunciare dal suo allenatore poco prima di attraversare la rampa allagata della diga della centrale idroelettrica di Kárahnjúkar (Islanda) a bordo della Nuova Range Rover Sport. Il 99,9% degli esseri umani avrebbe rinunciato, ma la 27enne di Headley ha spinto sull’acceleratore ed è arrivata indenne dall’altro lato del canale. Se non avesse osato, semplicemente sarebbe precipitata in un volo che solo nei film abbiamo intravisto. A questa impresa è stato dedicato il lancio della Nuova Range Rover Sport, proiettato per la prima volta all’interno dell’Advanced Product Creation Centre di Jaguar Land Rover e diventato virale sui social media. ...

