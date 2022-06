Italnuoto ai Mondiali, Lamberti: “Ceccon è la stella della Nazionale” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Questa squadra che stiamo vedendo in vasca ai Mondiali di Budapest credo che sia l’Italia più forte di sempre anche senza una fuoriclasse come Federica Pellegrini: siamo completi in quasi tutti gli stili, c’è il giusto mix di giovani e veterani”. Giorgio Lamberti, ex campione del mondo e primatista mondiale dei 200 stile libero, esalta l’Italia del nuoto che a metà della rassegna iridata ungherese, è vicina a battere ogni record in termini di medaglie. “Il fiore all’occhiello della nostra spedizione è senza dubbio Thomas Ceccon, la sua vittoria nei 100 dorso con primato del mondo è uno dei punti più alti visti in vasca –sottolinea Lamberti all’Adnkronos-. E’ un nuotatore maturo e completo visto che eccelle anche a stile libero e delfino e sarà la nostra punta da qui ai Giochi di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Questa squadra che stiamo vedendo in vasca aidi Budapest credo che sia l’Italia più forte di sempre anche senza una fuoriclasse come Federica Pellegrini: siamo completi in quasi tutti gli stili, c’è il giusto mix di giovani e veterani”. Giorgio, ex campione del mondo e primatista mondiale dei 200 stile libero, esalta l’Italia del nuoto che a metàrassegna iridata ungherese, è vicina a battere ogni record in termini di medaglie. “Il fiore all’occhiellonostra spedizione è senza dubbio Thomas, la sua vittoria nei 100 dorso con primato del mondo è uno dei punti più alti visti in vasca –sottolineaall’Adnkronos-. E’ un nuotatore maturo e completo visto che eccelle anche a stile libero e delfino e sarà la nostra punta da qui ai Giochi di ...

Pubblicità

FINOfficial_ : BABY BOOM! Benedetta Pilato dimostra di essere diventata un'atleta completa, ipercompetitiva anche nella distanza o… - stargazing_15 : RT @yleniaindenial1: l'italnuoto a questi mondiali 2022 sta facendo semplicemente qualcosa di clamoroso che meriterebbe tutte le prime pagi… - CarmineFebo666 : RT @yleniaindenial1: L'italnuoto sta facendo dei mondiali strepitosi, il fioretto maschile e femminile campioni d'Europa, Berrettini in 2… - Ema_2303 : RT @yleniaindenial1: L'italnuoto sta facendo dei mondiali strepitosi, il fioretto maschile e femminile campioni d'Europa, Berrettini in 2… - elesseti : RT @yleniaindenial1: L'italnuoto sta facendo dei mondiali strepitosi, il fioretto maschile e femminile campioni d'Europa, Berrettini in 2… -