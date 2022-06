Italiano rinnova con la Fiorentina fino al 2024 | è ufficiale

(Di mercoledì 22 giugno 2022) FIRENZE - La" comunica di averto il contratto dell'allenatore Vincenzoe del suo staffalla stagione 2023 - 24, con opzione a favore del Club per la Stagione- ...

FIRENZE - La Fiorentina " comunica di aver rinnovato il contratto dell'allenatore Vincenzoe del suo staff fino alla stagione 2023 - 24, con opzione a favore del Club per la Stagione 2024 - 25 ". Con questa nota pubblicata sul proprio sito, il club gigliato annuncia ufficialmente ...Vincenzo, arrivato nel giugno scorso a Firenze, nella scorsa stagione ha guidato la squadra toscana fino alle semifinali di Coppa Italia e al settimo posto in campionato, con conseguente ...Il tecnico si lega al club viola fino al 2024 con opzione per un'altra stagione.FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina ha reso noto di "aver rinnovato il contratto dell'allenatore Vincenzo Italiano e ...Vincenzo Italiano, dopo la firma sul rinnovo di contratto con la Fiorentina, si è diretto verso un hotel nel centro di Firenze assieme al proprio entourage. Il tecnico rivolgendosi alla ...