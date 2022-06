Italiano, il commento dopo il rinnovo: «Riparto con grande entusiasmo» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le parole di Italiano dopo il rinnovo con la Fiorentina: «Non ho mai messo in dubbio questo nostro matrimonio» dopo il rinnovo, arriva il commento di Vincenzo Italiano. Di seguito le sue parole sui canali ufficiali della Fiorentina. «Sono felicissimo di aver rinnovato, è quello che volevamo tutti da sempre, Riparto con grande entusiasmo. Voglio ringraziare tutti, dal presidente alla dirigenza, non ho mai messo in dubbio questo nostro matrimonio. C’è tanta voglia di ripartire e fare bene, stiamo lavorando per far crescere questa squadra rispetto alla passata stagione, dobbiamo e vogliamo migliorare in classifica facendo qualche punto in più e prepararci nel migliore dei modi per la Conference League. Dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le parole diilcon la Fiorentina: «Non ho mai messo in dubbio questo nostro matrimonio»il, arriva ildi Vincenzo. Di seguito le sue parole sui canali ufficiali della Fiorentina. «Sono felicissimo di aver rinnovato, è quello che volevamo tutti da sempre,con. Voglio ringraziare tutti, dal presidente alla dirigenza, non ho mai messo in dubbio questo nostro matrimonio. C’è tanta voglia di ripartire e fare bene, stiamo lavorando per far crescere questa squadra rispetto alla passata stagione, dobbiamo e vogliamo migliorare in classifica facendo qualche punto in più e prepararci nel migliore dei modi per la Conference League. Dobbiamo ...

Pubblicità

EnricoLetta : Il mio commento su #amministrative2022 #referendumgiustizia - ProcessNamed : Ma sì, in fin dei conti il principale organo tecnico scientifico italiano in materia di salute pubblica ha solo dim… - Claudel_IT : @HungryMarcio 'Ti compro la vita?' C'è il commento in italiano? - antonellaa262 : Tra i temi sull’attualità protagonisti della prima prova di maturità 2022, il commento del testo di Liliana Segre,… - teozenoni : RT @teozenoni: Il mio commento alle tracce della #primaprova #maturità2022 #Italiano @mariale47010626 @marisamoles @realimauro @DavidDelCa… -