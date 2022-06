Italia in preghiera | 22 giugno | Tutte le info per seguire il Rosario in diretta TV

Pubblicità

La Luce di Maria

... Ulisse Amendolagine e Lelia Cossidente (), Eduardo Ortiz de Landázuri Fernández de Heredia e ... sorretta dalla, dal perdono e dal potere della conversione. Furono uccisi nel 1994, all'...... Mario Delpini, della'per il dono dell'acqua' prevista per sabato in tre chiese del ... con l'appello al Governo per lo stato di emergenza nel Norde per avere il supporto a livello ... Italia in preghiera: 15 giugno | Come seguire il Rosario in diretta TV È bastato solo l’annuncio di voler fare una preghiera per la pioggia da parte dell’arcivescovo di Milano che in città ha iniziato a piovere. Quasi per magia, dopo le parole di monsignor Mario Delpini, ...Quella di Delpini non è la prima iniziativa di questo tipo in Italia visto che da nord a sud si sono di fatto moltiplicate le suppliche per l’acqua. (Il Sussidiario.net) 22 giugno 2022 - In preghiera ...