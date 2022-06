Italia-Germania volley oggi: orario, tv, programma, streaming Nations League 2022 (Di mercoledì 22 giugno 2022) oggi mercoledì 22 giugno si gioca Italia-Germania, match valido per la Nations League 2022 di volley maschile. Gli azzurri incominciano la seconda settimana di gioco, a Quezon City (Filippine) si apre una serie di quattro partite. La nostra Nazionale è reduce dalle tre vittorie consecutive infilate a Ottawa e punta a proseguire il proprio cammino, con la sicurezza di essersi già qualificata alla Final Eight in qualità di Paese organizzatore (si giocherà a Bologna). Il CT Fefé De Giorgi è rimasto a casa per recuperare al meglio dalla positività al Covid-19. L’Italia riabbraccia alcuni dei suoi migliori talenti: gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Simone Anzani, il libero Fabio Balaso. Con il supporto del regista Simone ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022)mercoledì 22 giugno si gioca, match valido per ladimaschile. Gli azzurri incominciano la seconda settimana di gioco, a Quezon City (Filippine) si apre una serie di quattro partite. La nostra Nazionale è reduce dalle tre vittorie consecutive infilate a Ottawa e punta a proseguire il proprio cammino, con la sicurezza di essersi già qualificata alla Final Eight in qualità di Paese organizzatore (si giocherà a Bologna). Il CT Fefé De Giorgi è rimasto a casa per recuperare al meglio dalla positività al Covid-19. L’riabbraccia alcuni dei suoi migliori talenti: gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Simone Anzani, il libero Fabio Balaso. Con il supporto del regista Simone ...

