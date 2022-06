Italia-Germania 3-0, Anzani: “Ottima risposta sul campo”. Romanò: “Giappone bel test” (Di mercoledì 22 giugno 2022) E’ iniziata nel migliore dei modi per l’Italia la week 2 della Volley Nations League 2022, che fa tappa a Quezon City (Filippine). Gli azzurri hanno infatti debuttato con una vittoria per 3-0 ai danni dalla Germania. Tra i protagonisti Simone Anzani, che ha dichiarato: “Dopo tanto tempo ci siamo ritrovati tutti insieme e la risposta sul campo è stata più che positiva. Dopo due set giocati benissimo, loro si sono fatti sotto nel terzo. Tuttavia noi siamo stati bravi a cavarcela nelle difficoltà. Questo gruppo riesce sempre a dare il 100% e dimostra grande attaccamento alla maglia“. Bene anche Yuri Romanò, soprattutto nei primi due parziali, che partita dopo partita si conferma: “Oggi non era facile. Ci siamo ritrovati solo pochi giorni fa e con pochi allenamenti alle spalle. Un 3-0 è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) E’ iniziata nel migliore dei modi per l’la week 2 della Volley Nations League 2022, che fa tappa a Quezon City (Filippine). Gli azzurri hanno infatti debuttato con una vittoria per 3-0 ai danni dalla. Tra i protagonisti Simone, che ha dichiarato: “Dopo tanto tempo ci siamo ritrovati tutti insieme e lasulè stata più che positiva. Dopo due set giocati benissimo, loro si sono fatti sotto nel terzo. Tuttavia noi siamo stati bravi a cavarcela nelle difficoltà. Questo gruppo riesce sempre a dare il 100% e dimostra grande attaccamento alla maglia“. Bene anche Yuri, soprattutto nei primi due parziali, che partita dopo partita si conferma: “Oggi non era facile. Ci siamo ritrovati solo pochi giorni fa e con pochi allenamenti alle spalle. Un 3-0 è ...

