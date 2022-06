Italia-Francia, Europei U19 calcio 2022: programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sarà un vero e proprio spareggio per il primo posto del Gruppo A la sfida tra Italia-Francia che si disputerà venerdì 24 giugno alle ore 20.00 e valevole per i Campionati Europei di calcio Under19, in corso di svolgimento in Slovacchia. Le due compagini, infatti, si presentano all’appuntamento con 6 punti a testa in cascina, e la chiara intenzione di centrare la prima posizione del raggruppamento, in vista delle semifinali. Italia-Francia si giocherà alla MOL Aréna di Dunajská Streda e metterà di fronte gli Azzurrini, reduci dal 2-1 alla Romania e l’1-0 ai padroni di casa della Slovacchia, con 6 punti, 3 gol fatti e uno subito. Dall’altra parte, invece, una Francia lanciatissima con il rotondo 5-0 rifilato agli slovacchi, prima del 2-1 alla Romania. La differenza reti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sarà un vero e proprio spareggio per il primo posto del Gruppo A la sfida trache si disputerà venerdì 24 giugno alle ore 20.00 e valevole per i CampionatidiUnder19, in corso di svolgimento in Slovacchia. Le due compagini, infatti, si presentano all’appuntamento con 6 punti a testa in cascina, e la chiara intenzione di centrare la prima posizione del raggruppamento, in vista delle semifinali.si giocherà alla MOL Aréna di Dunajská Streda e metterà di fronte gli Azzurrini, reduci dal 2-1 alla Romania e l’1-0 ai padroni di casa della Slovacchia, con 6 punti, 3 gol fatti e uno subito. Dall’altra parte, invece, unalanciatissima con il rotondo 5-0 rifilato agli slovacchi, prima del 2-1 alla Romania. La differenza reti ...

Pubblicità

reportrai3 : Negli USA l’agenzia di sorveglianza FDA per i respiratori Philips parla di rischi mortali per alcuni pazienti. La F… - Eurosport_IT : Arianna Errigo chiude una cavalcata stupenda dell'Italia in finale di Fioretto femminile: Francia distrutta 45-25 ??… - fanpage : Inarrestabili! È ancora oro! L'#Italia batte la #Francia grazie a Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi… - ElisaqueenBts : @jungkookmysmile Secondo me c’è un buco nero tra il confine Italia Francia sennò non si spiega haha - asia_pmp : RT @jungkookmysmile: MA COM’È POSSIBILE CHE PURE TAEHYUNG VA IN FRANCIA PER LA FASHION WEEK E NESSUNO DI LORO INVECE METTE PIEDE QUI IN ITA… -