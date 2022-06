Italia a secco: le regioni più a rischio siccità. Razionamenti dell’acqua e chiusure in vista (Di mercoledì 22 giugno 2022) rischio siccità: si pensa al razionamento dell’acqua, alla chiusura di parchi acquatici, piscine e fontane oltre che allo Stato di Emergenza. La situazione meteo di quest’anno è all’insegna del caldo torrido e dell’assenza di piogge, proprio come confermano le previsioni meteo per i prossimi giorni: “il peggio deve ancora venire”. Per questo motivo l’acqua sta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 22 giugno 2022): si pensa al razionamento, alla chiusura di parchi acquatici, piscine e fontane oltre che allo Stato di Emergenza. La situazione meteo di quest’anno è all’insegna del caldo torrido e dell’assenza di piogge, proprio come confermano le previsioni meteo per i prossimi giorni: “il peggio deve ancora venire”. Per questo motivo l’acqua sta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

lillialf : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? Sostegno all'#Ucraina 2?? #PapaFrancesco #armi #nucleari immorali 3?? Italia a secco… - ItaliaStartUp_ : Meno energia idroelettrica e campi a secco: le conseguenze economiche della siccità - PCortellese : RT @gdt62: L’Italia a secco via @Corriere #ClimateEmergency #ClimateActionNow #ClimateCrisis - FalcoN18236637 : @Venom_1908 Lukaku torna in Italia per un preciso motivo, e basta unire i puntini.Prestito secco ad 8+bonus,al Chel… - VivMilano : RT @gdt62: L’Italia a secco via @Corriere #ClimateEmergency #ClimateActionNow #ClimateCrisis -